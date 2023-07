Cantieristica: Wider apre prima area produttiva sito di Fano

Aperta la prima area produttiva del nuovo cantiere di Wider a Fano (Pesaro Urbino), situato tra il porto antico e quello turistico. La campata dello stabilimento in cui vedrà la luce il nuovo WiderCat 92 ospita al momento i primi due scafi del catamarano a propulsione ibrida seriale brevettata da Wider. A questi seguiranno altri 3 esemplari già ordinati da clienti di tutto il mondo, nonché i futuri nuovi modelli della produzione in vetroresina.

"Il lavoro di squadra ripaga sempre" dice Marcello Maggi, a capo di W-Fin sarl, la holding che detiene il 100% del capitale di Wider. "In questo caso la squadra non è rappresentata solo dalle persone Wider ma anche da tutti gli Enti coinvolti. A partire dal Comune di Fano, passando per le imprese di progettazione e quelle esecutrici". "Siamo orgogliosi di entrare in un ambiente di lavoro innovativo che tutela i nostri dipendenti e fornitori - il commento di Fabio Fraternale, amministratore delegato del Cantiere -. Siamo molto contenti della risposta positiva di tutte le attività commerciali e industriali che hanno riposto fiducia in noi".

I lavori di completamento dell'area produttiva proseguiranno nei prossimi mesi, fino al termine previsto per la fine del 2023. A seguire inizierà la costruzione dell'area uffici, nei quali prenderanno vita nuove tecnologie di impronta green legate alla nautica. Il progetto architettonico degli architetti Alessandro Massari e Mauro Cavicchi dello Studio di Architettura Massari Design di Fano è stato ideato con soluzioni estetiche condivise con la Sovrintendenza a tutela del paesaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA