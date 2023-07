Caldo: sindacati Marche, è anche emergenza sicurezza sul lavoro

Rimodulare gli orari di lavoro, privilegiando le fasce orarie meno calde (dalle 6 alle 12), fornire ai lavoratori acqua e integratori di sali minerali, la possibilità di pause e ristori in aree ombreggiate ma anche ricorrere alla cassa integrazione che può essere concessa oltre i 35 gradi di temperatura. Sono le richieste dei sindacati di categoria edile, industrie affini e legno, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, alle imprese, per "garantire la sicurezza dei lavoratori" con l'ondata di calore in atto e un susseguirsi di giornate da bollino rosso ad Ancona.

A Jesi nei giorni scorsi un lavoratore di 75 anni è morto dopo un malore nel cantiere dell'hub Amazon. Ma oltre alla salute è a rischio anche la dignità dei lavoratori, è stato detto in un incontro stampa. Nelle Marche con la ricostruzione post sisma e il superbonus 110% il numero dei lavoratori del settore costruzioni è aumentato in modo esponenziale, tanto da contare attualmente "tra i 23mila e i 25mila addetti" (dato ricavato dalle casse edili bilaterali) hanno spiegato i segretari generali Daria Raffaeli (Fillea Cgil), Luca Tassi (Filca Cisl) e Christian Fioretti (Feneal Uil).

"Alle aziende in concreto chiediamo di creare le condizioni che permettano di lavorare in sicurezza - ha sottolineato Raffaeli -. Stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione sui rischi per la salute e la sicurezza nei cantieri con il caldo".

Cantieri dove "in questi giorni tutti i lavoratori stanno sperimentando il rischio calura" secondo Tassi, rischio che "non è più sporadico ma legato al cambiamento climatico". E per Fioretti, il rischio sul lavoro legato al caldo non può essere lasciato "alla contrattazione aziendale ma va regolamentato con un intervento normativo". Senza dimenticare. hanno concluso, che "nel settore delle costruzioni ci sono un cronoprogramma e delle tempistiche dei lavori da rispettare" con il rischio di lavorare "senza sosta".



