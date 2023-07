Caldo: blitz dei carabinieri del Nas in una Rsa a Ascoli

I carabinieri del Nas di Ancona hanno effettuato questo pomeriggio un blitz nella Rsa 'Luciani' di Ascoli Piceno dove sono ospitati anziani. Una iniziativa che sarebbe in relazione con un esposto presentato dalla figlia di una donna ricoverata nella struttura per segnalare i gravi disagi in cui ha trovato la congiunta a causa del caldo.

Oltre che ai carabinieri l'esposto è stato indirizzato anche al prefetto di Ascoli Piceno, alla Procura e alla direzione sanitaria della Ast di Ascoli Piceno. Nella denuncia si riferisce di una temperatura che all'interno della Rsa 'Luciani' sarebbe stata vicina ai 40 gradi con gli ospiti in un bagno di sudore in condizioni di grave sofferenza. Tanto che la donna avrebbe acquistato personalmente un ventilatore e avrebbe cercato di abbassare la temperatura corporea della madre con del ghiaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA