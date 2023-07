Un morto e due feriti sull'A14 tra Ancona e Montemarciano

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite, almeno una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, al km 208 tra i caselli di Ancona nord e Montemarciano in direzione nord. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, in cui sono stati coinvolti un camion e tre automobili.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118, che ha trasportato i feriti all'ospedale di Torrette, e la polizia autostradale. La circolazione è stata interrotta per i rilievi e si è formata una coda in direzione nord.



