Morto per un malore a Numana, era ingegnere e papà

Si chiamava Lorenzo Ferri, ingegnere e padre di un bambino piccolo, il giovane di 32 anni (e non 35 come si era appreso) morto ieri a Numana (Ancona) a causa di un malore improvviso. Il 32enne, di Osimo, sport acquatici, riferiscono oggi i media locali, si è sentito male dopo un giro con il sup. Davanti agli occhi di tanti bagnanti, è stato soccorso dai bagnini davanti allo stabilimento "Eugenio", poi è intervenuta l'eliambulanza che ha verricellato una equipe medica direttamente sulla spiaggia. I tenativi di rianimare Ferri, però, sono stati inutili. Il 32enne era figlio di Franco Ferri, segretario generale dell'Erap Marche. Il presidente Saturnino Di Ruscio, anche a nome del consiglio direttivo e dei colleghi di tutte le sedi di Erap, esprime in una nota "le condoglianze più sentite. E' veramente una grande tragedia la morte di un ragazzo di 32 anni, da poco papà, che ci lascia senza parole. E' un giorno veramente triste per tutta Erap Marche" conclude.



