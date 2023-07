Incendio in un hotel con 70 ospiti, un intossicato

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte in un hotel di Monsano, dove aera stato segnalato un incendio in una camera. Al loro arrivo però le fiamme erano state domate con gli estintori in dotazione alla struttura ricettiva. I vigili del fuoco hanno completato l'opera di spegnimento e messa in sicurezza.

I circa 70 ospiti dell'hotel sono stati fatti evacuare momentaneamente per via del fumo.e intorno alle 5 di mattina sono stati fatti rientrare. Non ci sono danni strutturali: una persona che si trovava nella stanza da dove sono partite le fiamme, però, è stata trasportata all'ospedale di Jesi per un principio di intossicazione. Sul posto anche i carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA