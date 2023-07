Gli europei di volley fanno tappa ad Ancona, 8 gare in programma

Ancona ospiterà un tappa dei Campionati Europei Maschili di Volley 2023, dal 3 al 6 settembre. Otto le gare che si disputeranno al PalaRossini, tra cui due dell'Italia che il 4 settembre alle 21 affronterà la Svizzera e il 6 settembre la Germania sempre alle 21. Saranno 150 i Paesi collegati, gli incontri saranno trasmessi in diretta in chiaro su Raisport e su Skysport per gli abbonati.

Un grande evento sportivo internazionale torna nel capoluogo marchigiano dopo 52 anni, è stato detto durante un incontro stampa ad a Palazzo Raffaello, tappa di EuroVolley Tour che conclude così i suoi appuntamenti ad Ancona. Ospite d'eccezione Lorenzo Bernardi, Ambassador Eurovolley 2023 decretato miglior giocatore di pallavolo del XX secolo dalla Fivb. In sala anche le giovani promesse della Junors Ancona e Play Volley Baba Ancona.

"Da circa 30 anni - ha detto Bernardi - siamo ai vertici mondiali, a tutti i livelli, dalle giovanili alla prima squadra, maschile e femminile. Lo scorso anno è stato straordinario, coronato da numerose vittorie tra cui il Mondiale maschile e siamo i detentori dell'Europeo sia femminile che maschile. Le Marche - ha sottolineato - hanno una grande tradizione di pallavolo, con numerosi giocatori e giocatrici che hanno indossato la maglia della nazionale. Ricordiamo che l'allenatore della nazionale femminile, Davide Mazzanti, è marchigiano".

Secondo Bernardi, agli Europei "l'Italia può ambire alla vittoria, giochiamo in casa e siamo tra i favoriti. È una squadra molto giovane, che ha effettuato il cambio generazionale e ha già vinto tantissimo in meno di 12 mesi, un Mondiale e un Europeo. Ha ancora prospettive di crescita; se la batterà con Francia, Polonia, Slovenia". Questo il calendario delle gare: 3 settembre, ore 18 Estonia-Svizzera; ore 21 Belgio-Germania- 4 settembre: ore 18 Serbia-Estonia; ore 21 Italia-Svizzera. 5 settembre: ore 18 Belgio-Estonia, ore 21 Germania-Serbia. 6 settembre: ore 18 Svizzera-Belgio; ore 21 Germania-Italia.





