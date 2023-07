Caldo: ancora due giorni di bollino rosso ad Ancona

Ancora due giorni di bollino rosso, oggi e domani, ad Ancona, secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, con temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Per il capoluogo marchigiano il livello più elevato di allarme, il bollino rosso appunto, potrebbe prolungarsi anche fino a sabato 22 luglio.

Intanto anche il Comune di Macerata si muove per il caldo, con il progetto "Stai fresco" che prevede la predisposizione di zone di refrigerio fruibili dalla cittadinanza, in particolare dagli anziani. Ircr Macerata ha messo a disposizione l'ampio salone della propria Sala Polivalente in piazza Mazzini 34, dotato di aria condizionata, all'interno del quale gli anziani possono trovare qualche ora di sollievo dal caldo torrido e, al contempo, svolgere attività ludico-ricreative insieme ai volontari del Servizio Civile con l'obiettivo di favorire la socialità e contrastare la solitudine che spesso caratterizza i mesi estivi. La Sala Polivalente sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, non è necessaria la prenotazione e per tutte le informazioni si può chiamare 0733-263026. Tra le attività il "Libro sospeso", il gioco delle giocar e altri giochi di socialità, chiacchierare. Anche la biblioteca comunale Mozzi Borgetti ha messo a disposizione la sala lettura, dove è presente l'aria condizionata: qui sarà possibile leggere quotidiani, libri e riviste e, per le persone anziane, prendere parte a un servizio di informazione digitale grazie al personale della biblioteca e ai volontari del Servizio civile. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Secondo la vice sindaco e assessore Politiche sociali Francesca D'Alessandro, "oltre a offrire un servizio di supporto e assistenza, siamo in grado di favorire la socialità e intercettare situazioni di isolamento degli anziani che rimangono a casa".

E Falconara attiva il numero amico per le persone fragili nell'emergenza caldo. Nei casi di grave emergenza, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, si può chiamare il numero 331 6893242.





