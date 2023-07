Alluvione, fondo solidarietà per aziende Emilia Romagna e Marche

Attivato un fondo di solidarietà per sostenere aziende, lavoratori e lavoratrici dell'Emilia Romagna e delle Marche colpite dall'alluvione di maggio. E' l'iniziativa messa in campo da Confapi (la Confederazione italiana della piccola e media industria privata) assieme a Cgil, Cisl, Uil. In questo "Fondo di solidarietà per le popolazioni alluvionate" di Marche ed Emilia Romagna confluiranno contributi da parte delle aziende, attraverso la trattenuta volontaria di almeno un'ora di lavoro nella prima mensilità utile.

Verranno raccolti in un "Conto Donazioni" attivato presso Banca Unicredit (Codice Iban: IT29U0200803284000106791611) intestato a Confapi-Cgil-Cisl-Uil. La raccolta dei fondi, la cui causale è "Raccolta fondi Emilia Romagna Marche", terminerà il 31 ottobre. "A questa iniziativa - spiega Riccardo Montesi, presidente nazionale di Unital Confapi - si aggiungono quelle adottate dagli enti bilaterali del sistema Confapi-Cgil-Cisl-Uil, 'Enfea' (Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente) ed 'Enm' (Ente Bilaterale Metalmeccanici), che hanno introdotto prestazioni straordinarie a favore di lavoratori ed imprese colpiti dall'alluvione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA