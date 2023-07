Sequestrati 6.000 ricci di mare pescati di frodo

La scorsa notte i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona e il personale della Guardia Costiera di Ancona hanno eseguito il sequestro di circa 6.000 esemplari di ricci di mare, irregolarmente pescati nelle acque di fronte alla baia di Portonovo. Sono state impiegate pattuglie a terra, che sono riuscite ad individuare, dopo un lungo appostamento, 2 pescatori di frodo provenienti da fuori regione, intenti ad effettuare la pesca subacquea non consentita.

Grazie all'attività congiunta della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, svolta per la salvaguardia della salute del consumatore finale, sono stati sequestrati 6.000 ricci di mare, per un valore commerciale circa 12mila euro, e contestate violazioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.000 euro. Sequestrati gli attrezzi utilizzati per l'illecita attività.

Il prodotto ittico è stato immediatamente rigettato in mare,così da assicurane la sopravvivenza e garantire il ripopolamento dei fondali, anche in considerazione dell'importante compito affidato a questi piccoli animali a tutela dell'equilibrio dell'ecosistema marino. La pesca del riccio di mare, ricordano le Fiamme gialle, è consentita senza l'ausilio di attrezzatura subacquea (bombole), per un massimo di 50 esemplari a persona ed è severamente vietata la vendita e commercializzazione dei prodotti pescati, in quanto privi di idonea documentazione sulla loro tracciabilità e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.



