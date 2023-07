Operaio muore per malore nel cantiere Amazon in Vallesina, aveva 75 anni

Aveva 75 anni l'operaio specializzato morto nel cantiere del nuovo polo logistico Amazon a Jesi (Ancona), per un malore improvviso le cui cause sono in corso di accertamento. E' successo poco dopo le 7:30.

L'anziano, di origini campane, ed impegnato come gruista per conto di una ditta esterna, si è accasciato all'improvviso mentre stava operando da terra ai piedi di una gru. E' stato subito soccorso dai compagni, e quindi dai sanitari del 118, ma invano. Sembra che l'operaio fosse dotato di certificazioni mediche per operare come gruista, nonostante l'età avanzata.