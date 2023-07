'La via giusta' per non abbandonare la scuola, la mostrano gli studenti del Fermano in un video

Non esiste un momento preciso in cui un ragazzo decide di abbandonare la scuola, ma questa scelta è frutto di un lento e progressivo percorso di allontanamento, fatto di assenze e ritardi ripetuti, di insuccessi e bocciature, di demotivazione e scarsa fiducia. E' la storia raccontata in un video realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Preziotti-Licini di Fermo, sede di Porto San Giorgio, nell'ambito di Azione Province Giovani, uno dei bracci operativi dell'Unione Province d'Italia.

"La via giusta" il titolo del video, al quale hanno lavorato i ragazzi del quarto anno di Grafica: Valeria Tibeichin, Enes Adrian Ciubar, Mattia Corvaro, Melissa Rosso De Vita, Yassine Elgarni, Noemi Mosca, Vittoria Eline Marconi Sciarroni, Elisa Camilletti, Maria Sole Minnetti, Marika Palumbo, Francesco La Gattuta, Elisa Galieni e Cristina Nocera, appoggiati dalla professoressa Moira Antonelli. Il lavoro segue una giornata di Mattia, tra momenti di svogliatezza e di solitudine, che entra a scuola o si impegna nello studio su sollecitazione dei compagni.

L'obiettivo è individuare la radice della dispersione scolastica, specie nei passaggi più delicati da un ciclo scolastico all'altro, cioè prima che l'abbandono si compia. La Provincia di Fermo invita a votare il video, in gara con quelli di altre scuole, e visibile sul canale youtube dell'Unione Province Italiane: risulterà vincitore quello che dal 10 luglio al 31 agosto, otterrà il maggior numero di visualizzazioni.

Il premio in palio per i primi tre video selezionati sarà un viaggio di due giorni a Roma per tutti i membri dei gruppi con visite istituzionali presso il Governo e il Parlamento e la partecipazione all'evento finale dell'iniziativa nazionale Azione Province Giovani.



