Inaugurazione con polemiche del sovrappasso pedonale di Torrette

Inaugurazione, con polemiche, del sovrappasso pedonale di via Conca a servizio dell'ospedale di Torrette ad Ancona Il ponte, una struttura d'acciaio lunga 58 metri, composta da due torri di sostegno, una passerella pedonale a struttura reticolare, tre rampe e un ascensore, servirà a collegare i 260 posti auto del parcheggio di via Metauro con il parcheggio dell'ospedale e, quindi, con l'ingresso del nosocomio. Presenti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli e il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Torrette, Armando Marco Gozzini.

L'assessore Tombolini ha parlato di "un'opera che consentirà un uso più efficiente e più sicuro dei parcheggi a servizio dell'ospedale, evitando l'attraversamento dei pedoni in una strada a intenso traffico" ringraziando l'assessore regionale Baldelli "per il prezioso contributo erogato dalla Regione Marche". "Il centrosinistra l'ha progettato e finanziato, la destra taglia il nastro" commenta il consigliere regionale Pd Antonio Mastrovincenzo. "Ancora una volta come già successo per il restauro del parco della Cittadella e per il raddoppio della Statale 16 - aggiunge -, la destra che governa la Regione e ora anche il capoluogo, si attribuisce meriti non suoi. Il progetto definitivo del sovrappasso era stato messo a punto nel 2018 dalla Giunta Mancinelli e con Legge di stabilità 2020, approvata il 30 dicembre 2019 dal Consiglio regionale che all'epoca presiedevo, erano stati stanziati 500mila euro a valere sul 2021, su proposta della Giunta Ceriscioli". I gruppi di opposizione che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Ida Simonella parlano di "una bella scortesia istituzionale" dato che non sono stati invitati e "una bella faccia tosta a tagliare il nastro senza aver fatto nulla".

"Dichiarazioni scomposte e inesatte" secondo il consigliere regionale di Fdi Marco Ausili, secondo cui la giunta Acquaroli "ha rimediato ai ritardi e alle successive richieste di variante".



