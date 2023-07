Dieci controlli Nas nei luoghi della movida delle Marche

Sono dieci i controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Ancona presso stabilimenti balneari, campeggi, ristoranti e locali della movida nell'ambito di un servizio nazionale. Quattro nella provincia di Ancona dove sono state accertate 4 irregolarità e contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.000 euro, due controlli in quella di Pesaro Urbino, un controllo in provincia di Macerata dove il titolare di un villaggio turistico è stato segnalato all'Autorità Sanitaria per inadeguatezze igienico sanitarie; uno a Fermo e due ad Ascoli Piceno.

In quest'ultima provincia, in uno stabilimento balneare, con annessa attività di ristorazione, sono state rilevate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali nei locali destinati alla preparazione dei pasti ed omissioni nell'attuazione delle procedure di autocontrollo nel piano H.A.C.C.P. In totale sono state contestate sanzioni amministrative per 3.000.

I quattro controlli lungo la costa anconetana hanno interessato, tra l'altro, una discoteca e due ristoranti dove sono state accertate diffuse e gravi carenze igienico sanitarie e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi di H.A.C.C.P. e in materia di informazioni sulla catena alimentare. Inoltre, il titolare di un ristorante è stato segnalato alla Ast e diffidato per inadeguatezze igienico sanitarie e per aver omesso l'indicazione della presenza di allergeni nei menù.



