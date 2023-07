Al via con Carmen il Macerata Opera Festival 2023

Parte nel segno della seduzione con una Carmen incendiaria il Macerata Opera Festival 2023 all'Arena Sferisterio dal 20 luglio al 19 agosto. Opera ma non solo: all'eroina di Bizet è dedicato anche l'omonimo balletto della Compagnia di Antonio Gades (4 agosto). E alla celebre sigaraia sivigliana è ispirato anche l'evento tra cinema e musica che l'11 agosto proietterà allo Sferisterio i film muti Carmen di Cecil B. DeMille e A Burlesque on Carmen di Chaplin, accompagnati dalla musica dal vivo della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Timothy Brock.

La nuova produzione dell'opera di Bizet firmata dal regista Daniele Menghini per la drammaturgia di Davide Carnevali, riporta l'Arena Sferisterio alle sue origini di stadio per il gioco della palla al bracciale, trasformandola in una Plaza de Toros. Gli interpreti sono il mezzosoprano georgiano Ketevan Kemoclidze, Ragaa Eldin, Roberta Mantegna e Fabrizio Baggi, per la direzione d'orchestra di Donato Renzetti sul podio della Form.

Il 22 luglio torna un'altra grande e sfortunata seduttrice: Violetta della Traviata di Verdi nell'iconico allestimento 'degli specchi', scene di Josef Svoboda e regia di Henning Brockhaus. Tra gli interpreti la richiestissima soprano georgiana Nino Machaidze, Anthony Ciaramitaro e Roberto de Candia per la direzione di Domenico Longo.

Seduzione al maschile con il balletto Don Juan (27 luglio) del coreografo Johan Inger, portato in scena da Aterballetto. E seduzione alle sue disperate conseguenze in Lucia di Lammermoor di Donizetti (dal 12 agosto. Titolo assente allo Sferisterio dal 2003, verrà presentato in coproduzione col festival francese Corégies d'Orange con un'ambientazione crepuscolare e romantica tipicamente scozzese, curata da Jean-Louis Grinda e la direzione di Francesco Ivan Ciampa. Nel cast Ruth Iniesta, Dmitry Korchak e Davide Luciano. In cartellone anche la Messa da Requiem di Verdi (29 luglio) diretta da Donato Renzetti con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. A latere, incontri, concerti e Aperitivi culturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA