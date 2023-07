Acquaroli, grati a governo Meloni per risorse per alluvione 2022

Vicecommissario per l'alluvione del maggio 2023, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli deve gestire da commissario anche il post alluvione del 15 settembre 2022, che ha colpito le valli del Misa e del Nevola e il comprensorio del Catria. "Prima calamità come queste non avevano ristori, o se li avevano arrivavano dopo mesi, se non anni. I 400 milioni stanziati dal governo Meloni - ha detto durante un punto stampa con il commissario Francesco Paolo Figliuolo - hanno segnato una discontinuità rispetto a tutti i governi precedenti. E io non posso che ringraziare questo esecutivo per la sensibilità e la comprensione degli effetti che eventi come questi provocano sui territori".

"Bisogna fare il massimo per la messa in sicurezza, la mitigazione del rischio e per il ristoro alle famiglie e alle imprese, per cercare di rilanciare e restituire normalità a questo territori - ha aggiunto -. Ma ristorare al 100% non è sempre facile visto quello che sta accadendo. Comunque noi abbiamo interloquito con il governo e il governo ha compreso, dando già segnali importanti". Acquaroli si è detto disponibile a chiedere ulteriori risorse, "che però debbono essere legate ad una ricognizione dei danni - ha ammonito -, del resto la ricostruzione è graduale, lo stiamo vedendo con il sisma.

Intanto il governo ha inserito questo tipo di calamità tra quelli che vengono presi in carico subito e con un'attenzione molto forte, ripeto: non era mai accaduto in precedenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA