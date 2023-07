Acquaroli, firmato piano di interventi per primi 4 milioni

"E' stato firmato il piano degli interventi per i primi 4 milioni di euro assegnato con l'ordinanza sullo stato di emergenza legato all'alluvione di maggio 2023. Il piano prevede una ripartizione tra i 7 Comuni inclusi dell'ordinanza, ora dovrà essere approvato dalla protezione civile nazionale e poi ci sarà la distribuzione materiale delle risorse". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dopo un incontro ad Ancona con il commissario alla ricostruzione post alluvione Francesco Paolo Figliuolo. Quanto ai 160 altri Comuni che hanno chiesto di essere inclusi nell'area colpita dall'alluvione, "la loro richiesta deve essere evasa dalla Protezione civile nazionale e regionale, c'è una interlocuzione, la scorsa settimana è venuto anche il ministro Musumeci".

In ogni caso, nonostante il divario di numeri tra i Comuni già compresi nell'area colpita e quelli che hanno chiesto di farne parte, "è chiaro che bisogna dare una risposta definitiva. Ieri due delegazioni dei Comuni, della provincia di Pesaro Urbino e della parte centrale della regione, soprattutto del Fermano, sono state ricevute dall'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi per fare il punto della situazione. Le criticità riguardano soprattutto la viabilità e l'assetto idrogeologico".

Il generale Figliuolo ha dato una disponibilità di massima ad aprire ad altri Comuni e il presidente crede che "nelle prossime settimane riusciremo a dare una risposta definitiva a tutti".

Figliuolo tornerà a breve per una visita nei Comuni colpiti compresi nell'ordinanza sullo stato di emergenza.



