A 35 anni muore in spiaggia a Numana per un malore

Un uomo di 35 anni è morto in spiaggia a Numana (Ancona), dopo avere accusato un malore intorno alle 20.00. Sul luogo è intervenuta l'eliambulanza con una equipe medica che è stata verricellata direttamente sulla spiaggia. Ma dopo varie manovra rianimatorie il 35enne è stato dichiarato morto.

Il fatto è accaduto di fronte a molti bagnanti, rimasti al mare fino all'ora di cena. Dalle prime informazioni, sembra che l'uomo si sia sentito male dopo una gita in sup.



