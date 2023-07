Stipula finanziamento da 20mila euro a nome di altri, denunciata

I carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) hanno concluso gli accertamenti avviati a seguito di denunce formalizzate a marzo da un residente di Fermo e hanno deferito in stato di libertà una donna di 51 anni, di nazionalità albanese, per falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso, sostituzione di persona e truffa. I militari hanno accertato, anche attraverso l'analisi di documentazione contabile e contrattuale, che la 51enne aveva attivato a nome della vittima i dei contratti di finanziamento: uno con Fidomestic per un importo di 14mila euro per l'acquisto di un orologio Rolex, e un altro con Agos per un importo di 5.500 euro per l'acquisto di elettrodomestici. La donna aveva utilizzato documenti di identità falsificati contenenti i dati personali della parte lesa.

L'autorità giudiziaria è stata informata della conclusione dell'indagine da parte dei carabinieri di Porto San Giorgio.





