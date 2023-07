Paura per sindaco di Sirolo, rintracciato ore dopo sopralluogo

Ore di paura per il sindaco di Sirolo (Ancona), Filippo Moschella, di cui si sono perse le tracce per qualche ora nella zona di Passo del Lupo, un sentiero molto scosceso che conduce fino alla Spiaggia delle Due Sorelle, chiuso da tempo perché ritenuto troppo pericoloso. È stato rintracciato nel pomeriggio, quando è ridisceso alle Due Sorelle, dopo un sopralluogo al Passo del Lupo, zona da tempo interdetta agli escursionisti, dopo alcuni incidenti e vari interventi di soccorso, via mare e via terra.

Il primo cittadino era andato con i traghettatori a ispezionare la spiaggia delle Due Sorelle, per controllare che non ci fossero attività non consentite: bivacchi e campeggio o l'abbandono di canoe. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, la moglie ha dato l'allarme, temendo un incidento o un colpo di calore. Quando Moschella è ridisceso alle Due Sorelle ha trovato mezzi nautici della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco in mare e la zona sorvolata da un elicottero della Protezione civile.

Il sindaco, che era attrezzato per il sopralluogo e con scarpe da trekking, ha raccontato di avere visto una corda pendere nella parte finale del Passo del Lupo e di essere andato a tagliarla: alcuni giovani che erano in spiaggia lo hanno avvisato che alcuni ragazzi stavano scendendo lungo il sentiero.

Così Moschella si è avventurato fino in cima, dove ha trovato altri giovani che gli hanno parlato di un altro gruppo a metà percorso. Il sindaco è sceso di nuovo, passando per una deviazione particolarmente ripida e tagliando tutte le corde piazzate da escursionisti. Ma il sopralluogo si è prolungato e non è riuscito mettersi i contatto con la moglie perché in quell'area non c'è campo per i telefoni cellulari e anche le comunicazioni via radio sono difficili. "Il problema - ha raccontato una volta arrivato a valle - è che questo non è un sentiero di mare, ma un sentiero alpino". Una volta in spiaggia è stato riportato da un gommone dei vigili del fuoco a Numana. È in buone condizioni di salute, a parte il caldo sofferto. Alle ricerche avevano partecipato anche carabinieri, 118, Soccorso Alpino.



