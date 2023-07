Endometriosi, Lega 'una legge stimolo per altre Regioni

E' necessario porre l'attenzione su "una malattia dalla sintomatologia invalidante che rende difficili le attività quotidiane basilari". Lo sostiene il gruppo consiliare delle Lega a margine della seduta del Consiglio regionale delle Marche in cui è stata approvata all'unanimità una proposta di legge a tutela delle donne affette da endometriosi e che prevede iniziative soprattutto sul tema della prevenzione.

"Fare informazione è fondamentale, soprattutto nei confronti delle ragazze più giovani, perché l'obiettivo è fare la diagnosi precoce di una patologia subdola che colpisce le donne determinando, nel 50% dei casi, l'infertilità" spiega il consigliere Giorgio Cancellieri, medico di professione e relatore di maggioranza -. I dati segnalano che, su 3 milioni di donne colpite da endometriosi, solo la metà è consapevole di essere malata: per questo abbiamo proposto la creazione di una rete d'intervento con percorsi multidisciplinari che consentano di approcciare correttamente la malattia in ogni sua fase". "La legge è stata approvata all'unanimità a dimostrazione della sensibilità dell'assemblea regionale nei confronti della salute dei marchigiani - aggiungono Cancellieri e i colleghi consiglieri leghisti -. Siamo fieri di un risultato in linea con l'obiettivo della Lega, che esprime anche l'assessore regionale alla Sanità, di dare un contributo fattivo all'implementazione di un progetto salute donna per le Marche che può essere di stimolo ad altre regioni".



