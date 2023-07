Endometriosi, esulta Pd, 'giornata storica'

Sull'approvazione da parte del Consiglio regionale all'unanimità della legge a tutela delle donne affette da endometriosi c'è piena soddisfazione da parte del Partito Democratico. La consigliera regionale Anna Casini ha parlato di "giornata storica per la nostra regione che si dota di uno strumento legislativo per tutelare le donne affette da una malattia invalidante come l'endometriosi che colpisce 3 milioni di donne in Italia".

Le donne affette da endometriosi manifestano dolori premestruali e mestruali molto intensi, dolore durante i rapporti e dolori pelvici diffusi, spesso non controllabili con i comuni farmaci antinfiammatori. "Con la legge approvata oggi - ha continuato Casini - sarà possibile promuovere l'informazione e la ricerca su questa malattia che deve essere più conosciuta e diagnosticata precocemente". La vicecapogruppo dem ha auspicato la rapida "messa a terra" da parte della Regione di iniziative concrete per attuare la legge.



