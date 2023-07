Consiglio Marche, ok all'unanimità alla legge su endometriosi

Il consiglio regionale delle Marche approva all'unanimità il testo che maggioranza e minoranza hanno elaborato insieme per la tutela delle donne affette da endometriosi. Durante la seduta è stato affrontato il tema di una patologia invalidante, che affligge oltre 3 milioni di donne in Italia, di cui la metà in maniera inconsapevole, causa di forti dolori in passato confusi con problematiche mestruali e infertilità nel 35% delle donen affette da tale patologie.

Il testo recepisce le due proposte di legge avanzate da Partito Democratico (prima firmataria la consigliera Anna Casini) e Lega (primo firmatario Giorgio Cancellieri, relatore di maggioranza). Tra le previsioni normative, che dovranno poi essere tramutate in aspetti pratici e concreti dalla giunta regionale, ci sono la previsione della rete regionale per l'endometriosi con un possibile hub a Torrette di Ancona, ma centri in ogni azienda sanitaria territoriale; la costituzione di un comitato tecnico scientifico che entro due anni dovrà poi redigere un report per la giunta; l'istituzione del registro regionale elettronico.

Per affrontare in maniera organica l'argomento le Marche organizzeranno anche iniziative per la settimana regionale dell'endometriosi, la formazione del personale medico sanitario a partire dai medici di famiglia, oltre a impegnarsi nel riconoscimento del ruolo degli enti del terzo settore. Prevista una copertura di 14mila euro per l'anno 2023 e 50mila per il 2024-2025.

Sia i consiglieri proponenti che l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini hanno sottolineato come questo atto sia "un passo avanti nella tutela della salute ma anche della qualità della vita delle donne". Bocciata invece l'idea del Pd di sfruttare i camper vaccinali usati durante la pandemia da covid 19 per allestire degli ambulatori mobili con cui aumentare le occasioni per le donne di partecipare agli screening per il pap test. L'ipotesi era stata formulata per ovviare al fatto che otto donne su dieci non riescono ad aderire ai programmi preventivi per vari motivi, ma l'assessore Saltamartini ha confermato la difficoltà tecniche nell'allestimento delle attrezzature nei camper.



