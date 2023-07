Ad Ancona cerimonie per 79/o anniversario della Liberazione

"Oggi commemoriamo non solo un evento storico, ma anche i valori di democrazia e di libertà di un popolo che sono alla base della nostra Carta costituzionale".

Così il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il primo alla guida di una maggioranza di centrodestra, presenziando oggi ad Ancona alle celebrazioni per il 79/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo della città a Porta Santo Stefano, dove il 18 luglio 1944 giunsero i soldati del Secondo Corpo d'Armata polacco guidato dal generale Wladyslaw Anders.

"Questo evento - ha aggiunto - non è solo un prezioso segno di memoria, ma anche di amicizia tra i popoli che si ravviva ogni anno all'insegna di questi ideali, con il ripudio di ogni guerra e la consapevole e attiva promozione della pace". Un concetto ripreso anche dall'ambasciatore della Polonia Anna Maria Anders, figlia del generale Anders, presente alla manifestazione assieme alle autorità militari, civili e religiose e ad esponenti delle associazioni partigiane e antifasciste. La guerra va ripudiata, ma - ha osservato - "in questo momento in cui l'Ucraina combatte con ogni forza contro l'invasione russa, la Polonia e l'Italia ancora una volta si trovano a condividere gli stessi valori". Un appello alla pace e al disarmo è arrivato da Dino Spanghero membro del Comitato nazionale Anpi, che ha citato l'art. 11 della Costituzione.

Dopo i discorsi di rito sono state deposte sul muro di Porta Santo Stefano le corone di omaggio ai caduti: una del Comune di Ancona, una dell'Anpi e una dell'ambasciata polacca, benedette dall'arcivescovo di Ancona e Osimo Angelo Spina. Le celebrazioni sono poi proseguite al Parco del Pincio con la deposizione di corone sotto il Monumento della Resistenza di Pericle Fazzini e continueranno in serata con tre eventi culturali alla Mole Vanvitelliana di Ancona dedicati alla Polonia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA