Pnrr: 2,5 milioni euro a Montecassiano per rischio idrogeologico

Il Comune di Montecassiano (Macerata) riceverà 2,5 milioni di euro di fondi derivanti dal Pnrr per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

Lo ha annunciato l'amministrazione comunale che aveva presentato richiesta di contributo per l'annualità 2023 per poter intervenire nell'area da Sambucheto alla zona industriale fino a Sant'Egidio, dove si sono verificati allagamenti diffusi e frequenti.

Quello di Montecassiano era uno dei 6.846 progetti presentati per una richiesta di oltre 4,2 miliardi di euro, con priorità alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico; alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; all'edilizia scolastica e altre strutture pubbliche.

Il Comune ha 15 mesi di tempo per l'aggiudicazione dei lavori, l'obbligo di realizzare il 30% dell'opera entro il 30 settembre 2025 e l'obbligo di terminarla entro il 31 marzo 2026.

Soddisfatto il sindaco Leonardo Catena: "Questi 2,5 milioni di euro non ci consentiranno di risolvere tutte le criticità del territorio ma rappresentano un contributo straordinariamente importante per iniziare a realizzare alcuni degli interventi che possano mitigare il rischio idrogeologico". L'obiettivo è "attenuare il più possibile le conseguenze delle piogge torrenziali, sempre più frequenti e intense in seguito al cambiamento climatico, e che hanno reso più evidenti le criticità di una programmazione territoriale che in passato non aveva tenuto adeguatamente conto di quanto sia importante gestire correttamente il deflusso delle acque meteoriche".





