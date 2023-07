Incendi estivi, più unità ai vigili del fuoco Pesaro Urbino

Potenziato il Corpo dei Vigili del fuoco nella provincia di Pesaro Urbino per i mesi clou dell'estate. Due squadre da cinque unità ciascuna e un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), tutti dotati di idonei automezzi e attrezzature, sono stati assegnati alla lotta agli incendi boschivi dallo scorso sabato 15 luglio e fino al 23 agosto, per un totale di 40 giorni.

La prima squadra è dislocata nella sede di Pesaro a protezione del Parco Naturale del Colle San Bartolo; la seconda squadra è dislocata nell'entroterra (Urbino o Cagli) a protezione del restante territorio provinciale. Opereranno nelle ore diurne dalle 8 alle 20 e, in caso di necessità, nell'arco delle 24 ore. Il potenziamento è possibile grazie alla convenzione tra Regione Marche e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In base agli accordi, le unità aggiuntive potranno aiutare anche altri comandi della regione interessati da incendi boschivi. Il dispositivo di soccorso potrà essere ulteriormente potenziato con un elicottero Aib, elicotteri e aerei Canadair.





