I Salons Rossini al via il 19 luglio a Gradara

Si apre mercoledì 19 luglio alle 21 nel Cortile della Rocca di Gradara il ciclo di concerti Salons Rossini affidato agli allievi dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" 2023, sostenuta dalla Fondazione Meuccia Severi.

La rassegna si ispira ai celeberrimi e vivaci Salons rossiniani e si svolge in alcuni borghi della provincia di Pesaro Urbino, offrendo al pubblico del Rossini Opera Festival l'occasione di scoprire il territorio provinciale e portando contemporaneamente gli spettacoli del Festival a un pubblico nuovo in luoghi insoliti e suggestivi.

I concerti, che rientrano nella programmazione del Festival Giovane 2023, sezione del Rossini Opera Festival dedicata ai giovani talenti del futuro, saranno introdotti da una breve guida all'ascolto a cura del musicologo Andrea Parissi della Fondazione Rossini e si concluderanno con un momento conviviale.

La seconda edizione dei Salons Rossini è organizzata in collaborazione con la Fondazione Rossini e i Comuni di Gradara, Cagli, Mondavio, Carpegna e Urbino. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

La source est dans le cœur è il titolo del primo concerto, che sarà dedicato al repertorio francese di Rossini. Alessandro Uva accompagnerà al pianoforte gli allievi dell'Accademia: Andrés Cascante (baritono) nell'Aria di Guillaume Tell: "Sois immobile, et vers la terre" dall'opera omonima, Tamar Otanadze (soprano) nella Romanza di Mathilde: "Sombre forêt, désert triste et sauvage" da Guillaume Tell, Paolo Nevi (tenore) nell'interpretazione dell'Aria de le Comte: "Que les destin prospère" da Le Comte Ory, Xavier Prado e Martina Russomanno nel Duetto Mathilde-Arnold: "Oui, vous l'arrachez à mon âme" da Guillaume Tell.

In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Comunale.

Gli altri appuntamenti della rassegna, tutti programmati per le 21, si terranno sabato 22 luglio alla Chiesa di San Francesco di Cagli, giovedì 27 luglio al Chiostro Francescano di Mondavio, domenica 30 luglio al Palazzo dei Principi di Carpegna e martedì primo agosto al Palazzo Ducale di Urbino.



