Danza: Jacopo Tissi incanta Fermo con Past forward

Applausi e ovazioni, coronate sul finale da una semi stand ovation che ha coinvolto metà della platea, hanno accolto ieri sera a Villa Vitali di Fermo lo spettacolo di danza di Jacopo Tissi 'Past forward. Tra passato e futuro', col quale il ballerino ed ex étoile del Bolshoi di Mosca, città che ha dovuto lasciare in 48 ore dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha voluto ricominciare la sua carriera in Italia. Un programma di otto coreografie con star mondiali del balletto che ha ripercorso la sua vita artistica e personale, in cui Tissi, oggi 28enne, ha saputo trasfondere tutta l'esperienza maturata in Russia, presentando un equilibrato mix di classico e contemporaneo eseguito da tutti i protagonisti con tecnica impeccabile ed estro interpretativo.

A partire dal Pas de deux da 'Raymonda' di Petipa su musiche di Glazunov, una pietra miliare del repertorio classico presentata da Tissi assieme a Polina Seminova, attuale artista ospite principale dello Staatsballet Berlin, seguito dalla sensuale e applaudita interpretazione del pas de deux da Carmen, musiche di Bizet e coreografie di Alberto Alonso, presentato da Ksenia Ovsyanick e dal brasiliano David Motta Soares, già primo ballerino al Bolshoi, entrambi ora allo Staatsballet Berlin.

Toccante l'assolo di Tissi 'Paradiso' sulla musica di Ennio Morricone tratta dal film 'Nuovo cinema Paradiso', che evoca con le coreografie di Yuri Possokhov, il ritorno a casa del protagonista, assieme al Pas de deux con la Seminova 'Sospiri', dal balletto Orlando di Christian Spuck (2021) con musiche di Edward Elgar.

Applauditissimo anche l'assolo del cubano Alejandro Virelles ne 'La muerte de un cisne', versione maschile del celebre balletto La morte del cigno di Fokine, elaborata dal coreografo Michel Descombey. Apprezzatissimo anche il pas de deux 'A midsummer night's dream' del coreografo John Neumeier su musiche di Mendelssohn, con Virelles e la danzatrice romena Alina Cojocaru. Quest'ultima ha poi presentato con Tissi un commovente brano da L'Arlésienne di Bizet su coreografie di Roland Petit.

In scaletta anche il contemporaneo 'Clay and diamonds' con Motta Soares e la Ovsyanick su coreografie di George Williamson e musiche di Calm Down.



