Caldo: ad Ancona tre giorni di bollino rosso

Bollino rosso per la città di Ancona che sta attraversando da oggi fino a mercoledì 19 luglio tre giornate di caldo intenso con temperature percepite che potrebbero raggiungere i 38 gradi, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute. Già da oggi, lunedì 17, la temperatura alle ore 8 era di 27 gradi per passare ai 33 delle ore 14 anche se la temperatura percepita segna 36 gradi.

Numeri in aumento per domani (28 gradi alle ore 8, 34 gradi alle ore 14, temperatura 37 gradi). Il caldo maggiore è previsto per la giornata di mercoledì 19 luglio, quando già dalla prima mattina la temperatura sarà di 30 gradi; alle ore 14 sono previsti 35 gradi ma la temperatura percepita sarà di 38 gradi.

Allarme di livello 3 per il capoluogo delle Marche che presenta condizioni ad elevato rischio per la salute dei cittadini.

Allertati i servizi sanitari e sociali per l'assistenza alla popolazione, in particolare delle fasce più fragili. Alla residenza comunale per anziani "Benincasa" di Ancona è disponibile il numero telefonico 071/54488 (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 fino a metà settembre) per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulle cautele da adottare. Per ulteriori info: tel. 071/222.2177 oppure via mail a uoanziani@comune.ancona.it.

Il vicesindaco e assessore alla Protezione civile di Ancona Giovanni Zinni lancia un appello a seguire le indicazioni del Ministero della salute e "adottare massima cautela, soprattutto da parte dei soggetti più fragili come anziani e bambini". Tra queste, ridurre l'esposizione al sole, non effettuare attività fisica nelle ore più calde e bere molto. "Piccole cautele che possono essere molto utili comunque per la generalità della popolazione per affrontare al meglio queste giornate interessate da ondate di calore" conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA