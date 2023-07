Assisi e Senigallia unite nel nome della Rotonda a mare, considerata uno dei monumenti simbolo del turismo italiano che proprio in questo mese compie novanta anni di vita. In particolare del suo progettista, l'ingegnere Enrico Cardelli (1904-1985) originario della città di San Francesco.

Un'iniziativa è stata promossa dal Comune di Assisi nella sala della Conciliazione alla presenza della sindaca Stefania Proietti, dell'assessore alla pubblica istruzione Paolo Mirti e del presidente dell'Unione dei Comuni la Terra Della Marca Senone (che si occupa della promozione turistica dei Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra Dè Conti e Trecastelli) Dario Perticaroli con la partecipazione dei rappresentanti della famiglia di Enrico Cardelli. Un incontro organizzato per far conoscere agli stessi assisani "lo spessore culturale di un concittadino non sempre valorizzato nella giusta misura - si sottolinea in una nota dell'amministrazione comunale - illustrando l'importanza della sua opera architettonica più famosa, la Rotonda a Mare di Senigallia inaugurata nel 1933".

Al termine dell'iniziativa Proietti e Perticaroli hanno siglato un protocollo d'intesa per una promozione turistica congiunta dei rispettivi territori valorizzandone il patrimonio culturale e artistico.



