Atletica: Tamberi sale a 2.34, è secondo in tappa Diamond League

Gianmarco Tamberi si mette in luce nella Diamond League. A Chorzow, in Polonia, il campione olimpico dell'alto è secondo con 2,34 al termine di un duello con il qatarino Mutaz Barshim, il tre volte iridato con cui ha condiviso l'oro di Tokyo, che salta 2,36 all'ultima prova. Un segnale per l'azzurro a poco più di un mese dai Mondiali di Budapest (19-27 agosto). Per il marchigiano l'ottima prestazione arriva tre settimane dopo il trionfo sulla stessa pedana agli Europei a squadre con 2,29. Un progresso di cinque centimetri sul primato stagionale. "È una giornata super positiva - le parole di Tamberi - con un'ottima prestazione. Certo, sarebbe sempre bello uscire da vincitore e resta un po' di rammarico per il secondo posto. Ma quasi preferisco così a un mese dai Mondiali, rimanere con la voglia dentro, non completamente soddisfatto. Mi sento in forma stratosferica, è stata la mia prima gara della stagione con tutta la rincorsa e ho eguagliato il risultato dell'anno scorso. Non ho trovato subito il ritmo, soltanto alla fine ci sono riuscito: un bel salto a 2,34 e gli ultimi due tentativi a 2,36 non erano male, ma so di poter fare ancora meglio".



