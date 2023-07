Zinni, Comune di Ancona vuole essere di aiuto in una emergenza

"Come Comune di Ancona ci tenevamo a dimostrare di voler essere di aiuto all'interno di una operazione di emergenza complessa guidata dalla Prefettura e tecnicamente dalla Questura, oltre che da tanti altri attori".

Lo ha detto il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione civile Giovani Zinni, parlando con i giornalisti prima dello sbarco dei circa 200 migranti arrivati in porto con la nave umanitaria Humanity 1.

"Abbiamo compiti specifici, in particolare per i servizi sociali dovremo seguire dei ragazzi da accompagnare nelle comunità per minori" ha spiegato. Ma il Comune ha avuto un ruolo anche nella logistica, quando il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha capito che svolgere delle operazioni con questi numeri in banchina era troppo complesso.

"Abbiamo messo a disposizione - ha aggiunto Zinni - il primo palazzetto dello sport utile per le attività di identificazione e primo soccorso".

"Questi migranti - ha sottolineato - ripartiranno nell'arco di 24 ore e andranno nei luoghi preposti indicato dal Ministero dell'Interno d'intesa con le Prefetture". "Al momento - ha concluso - non mi risulta che ci siano criticità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA