Torna il Mood Festival, tra innovazione e tradizione

Torna per la sua 9/a edizione il Mood Festival, pronto a far ballare gli amanti della musica che arriveranno da tutta Europa a Tolentino (Macerata). Il via venerdì 21 luglio, quando il Castello della Rancia di Tolentino tornerà ad animarsi sotto una nuova veste per una due giorni di gran livello: tra i dj ospiti dell'edizione 2023 ci sono nomi di spicco della scena musicale nazionale e internazionale, come Ben Klock, il re del Berghain e Klaus, founder del progetto Wanderlust Vision.

Il Mood Festival è un appuntamento importante per il territorio marchigiano, in grado di attirare un pubblico sempre più ampio, valorizzando tutte le eccellenze locali: un'esperienza che mescola tradizione e innovazione, cultura e divertimento. Un evento esclusivo che coniuga culture diverse e sonorità ricercate con laser show, visual mapping, ledwall e stage design che esaltano il legame tra storia e modernità.

Si conferma la mission "No Mood 4 Plastic", una scelta consapevole che il collettivo porta avanti durante tutti gli appuntamenti del calendario. I partecipanti potranno bere acqua spillata al momento gratuitamente ed effettuare il refill e come ogni anno, saranno utilizzati bicchieri e cannucce biodegradabili e bracciali realizzati in materiali riciclati.

Il 2023 è un anno d'importanti conferme per il collettivo Demood, ma anche di grandissime novità: il Mood Festival quest'anno vanta infatti importanti partnership, l'apertura delle porte dal tramonto all'alba e degli allestimenti che stupiranno il pubblico. L'esperienza musicale sarà infatti totale, grazie anche al doppio stage che permetterà di vivere esperienze diverse all'interno della programmazione 2023. Per un'esperienza più totalizzante saranno messi a disposizione anche dei dispositivi VR.



