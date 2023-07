'Salviamo la sanità marchigiana', in 2.000 sfilano ad Ancona

Il caldo torrido non ha frenato la partecipazione ad Ancona alla manifestazione regionale 'Salviamo la sanità marchigiana' indetta da Cgil, Cisl e Uil, per accendere i riflettori sulle criticità del sistema sanitario marchigino. Liste d'attesa, "caos nei pronto soccorso", carenza di medici, infermieri e Oss, "cure domiciliari inadeguate", servizi di Emergenza-Urgenza "sottodimensionati", sono alcuni dei nodi che hanno spinto quasi 2mila persone (1.800 circa secondo la Questura di Ancona) a sfidare l'afa per ritrovarsi in piazza Cavour, con in mano striscioni, volantini e ombrelli per ripararsi dal sole, e chiedere alla Regione un "deciso cambio di rotta".

Il serpentone di manifestanti, giunti in pullman da tutte le Marche, si è snodato lungo il viale delle Vittoria, sfilando davanti al palazzo del Comune di Ancona, per arrivare in piazza IV Novembre. Tra loro anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e una delegazione del Pd. A guidare il corteo, i tre segretari Giuseppe Santarelli (Cgil Marche), Sauro Rossi (Cisl Marche) e Claudia Mazzucchelli (Uil Marche). Ai piedi del Monumento ai Caduti, al Passetto, si sono alternati gli interventi di sindacati, lavoratori e pensionati, intercalati dalla pièce teatrale dell'attrice Giulia Poeta accompagnata dalla fisarmonica di Giacomo Rotatori, che ha suonato Libertango di Piazzolla.

Tra le priorità che i sindacati chiedono alla Regione di affrontare, "ridurre mobilità passiva e liste d'attesa, riordinare la rete ospedaliera, rafforzare i distretti sanitari, investire nelle strutture residenziali, finanziare il fondo di solidarietà per anziani, disabili e persone con disturbi mentali, dare impulso alla medicina territoriale, stabilizzare i precari". Questioni già poste ma che "a tre anni dall'insediamento non sono state risolte". Senza dimenticare il piano socio sanitario regionale di prossima approvazione considerato "insoddisfacente" perché "non dettaglia obiettivi, azioni e tempi di finalizzazione".

Inoltre "va rilento" la riforma dell'agosto 2022, con cui è stata eliminata l'Asur Marche, istituendo Ast provinciali. Cgil, Cisl e Uil chiedono alla Regione "un confronto urgente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA