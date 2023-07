Questore Ancona, Palabrasili anche per motivi di temperatura

"Duecento migranti sono tanti da gestire in questo contesto, con problemi di logistica e anche di temperatura, così abbiamo optato per una soluzione esterna". Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha spiegato ai giornalisti i motivi della scelta di trasferire i circa 200 migranti in sbarco dalla nave Humanity nel porto dorico al Palabrasili, un palazzetto dello sport, per gli accertamenti sanitari e le procedure di identificazione, mentre in altre occasioni erano stati allestiti dei moduli sulla banchina.

La soluzione esterna del Palabrasili è stata procurata dall'amministrazione comunale "nel giro di 78-42 ore, potete capire anche le difficoltà nel pianificare le attività di gestione". Comunque la struttura di Collemarino "è stata attrezzata adeguatamente e ci auguriamo di poter finire quanto prima". "A bordo ci sono dei medici - ha detto ancora - ma non credo che ci siano situazioni particolari". Tra i migranti, ha confermato ci sono anche bambini molto piccoli".



