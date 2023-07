Prende a pugni un giovane, denuncia e Daspo urbano

Si avvicina a un ragazzo che è in compagnia della propria fidanzata e gli sferra dei pugni.

Un'aggressione che è costata una denuncia per lesioni aggravate e l'emissione di un Daspo urbano a carico di un 28enne di Fabriano (Ancona). Il secondo provvedimento è stato firmato dal Questore di Ancona Cesare Capocasa su segnalazione degli agenti del commissariato di Fabriano.

Si indaga per capire le motivazioni alla base del gesto avvenuto all'esterno di un bar del centro cittadino, mentre la vittima beveva in compagnia della fidanzata. L'aggredito è stato colpito al volto con un pugno che gli ha fatto perdere l'equilibrio ed è caduto a terra. Ha provato a rialzarsi, ma è stato colpito da un nuovo pugno al volto che lo riportava per terra, provocandogli una ferita all'altezza dell'arcata sopraccigliare, medicata successivamente al pronto soccorso.

Gli agenti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza nella zona e alle testimonianze degli altri clienti e della stessa vittima, sono riusciti a identificare il 28enne che è stato denunciato per lesioni aggravate. Con il Daspo urbano gli sarà vietato l'accesso al bar ed alle sue immediate adiacenze per un anno, e a quelli nella stessa zona.

La violazione del divieto sarà eventualmente punita con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre a una multa da 8mila a 20mila euro.



