I Quintorigo e Castaldo incantano Lunaria a Recanati

"Mingus era un artista dai grandi contrasti, raramente nella mia vita ho visto coesistere nello stesso uomo tanta innocenza e dolcezza con altrettanta rabbia e furore". Così lo spirito di Charles Mingus attraverso la voce del giornalista e conduttore Rai Gino Castaldo, tra i pochi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, e le raffinate note dei Quintorigo ha preso vita sull'Orto del Colle dell'Infinito, attraverso un viaggio nei colori della musica e della vita della leggenda del jazz.

"Mingus la storia di un mito" è lo spettacolo che ha aperto l'edizione 2023 di Lunaria, rassegna estiva di Musicultura, organizzata dal Comune di Recanati. I Quintorigo ne hanno riletto, con il loro stile inconfondibile, alcuni dei più celebri brani, tra cui Pithecanthropus Erectus, Fables of Faubus, Jelly Roll, Reincarnation of a lovebird, Bird Calls e Moanin': Valentino Bianchi al sax, Andrea Costa al violino, Gionata Costa al violoncello e Stefano Ricci al contrabbasso.

"Oggi come allora, ci ritroviamo a parlare di guerra e di bomba atomica - ha detto Castaldo -, Mingus con la sua voce tenera e furiosa, in una specie di preghiera chiedeva a Dio di non lasciare cadere la bomba atomica su di lui".

Ma il giornalista ha offerto anche ricordi privati. "Ho passato la mia prima notte di nozze con Mingus… - ha rivelato - Seguivo tutti i suoi concerti e la sera delle mie nozze io e mia moglie ci siamo ritrovati alle 3 di notte con lui e il suo batterista, a bordo della nostra Citroën Dyane, alla ricerca disperata di un ristorante aperto a Roma, perché Mingus voleva assolutamente una bistecca. Lì ha iniziato a canticchiare quello che è diventato uno dei suoi brani più belli" e ha dato il via all'interpretazione dei Quintorigo di Goodbye Pork Pie Hat.

Chiusura tra gli applausi con Better Get Hit in Your Soul e a grande richiesta il bis: Canon.

I prossimi appuntamenti di Lunaria sono in piazza Leopardi: il 24 luglio con Dardust e il 29 luglio con la Pfm.



