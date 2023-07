Caldo: a Ancona bollino arancione 2 giorni, malore di un 15enne

Due giornate da bollino arancione, oggi e domani, ad Ancona, secondo il bollettino del Ministero della salute, con allerta dei servizi sociali e sanitari nell'eventualità di problemi di salute per fasce di popolazione fragile. Oggi alle 14 la temperatura ha toccato i 31 gradi, ma quella percepita è 36 gradi.

Un quindicenne in vacanza a Sirolo con la famiglia ha avuto un colpo di calore ed è stato soccorso in spiaggia.

Si prepara all'arrivo di Caronte e alla possibilità di avere un bollino rosso la città di Fabriano (Ancona), che dovrebbe toccare le temperature più alte della provincia. La sindaca Daniela Ghergo ha aperto il Coc e attivato 24 ore su 24 il numero di telefono 0732 709112 per la richiesta di assistenza o la segnalazione di criticità. Sempre a Fabriano saranno messi a disposizione di soggetti fragili, bambini e anziani i locali refrigerati della sala polifunzionale della Protezione civile e quelli della Croce Azzurra.



