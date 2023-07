Cade in un dirupo per un malore, salvato dai carabinieri

Un turista svizzero di 86 anni si è sentito male ed è caduto in un dirupo nel territorio di Fano (Pesaro Urbino). Deve la vita ai carabinieri che, allertati dalla figlia, sono andati a cercarlo, trovandolo in fondo allo sperone del torrente Arzilla. Il fatto risale a giovedì, ma è stato reso noto oggi L'uomo non era tornato a casa da una passeggiata lungo la sponda del torrente. I militari dell'aliquota radiomobile hanno attivato un rapido ed accurato dispositivo di ricerca, che nel giro di pochi minuti ha permesso di rintracciare l'anziano, che, colpito da un malore, era caduto in un profondo dirupo con fitta vegetazione di rovi che ne impediva la visuale e da cui era totalmente ricoperto. Ormai stremato, non era più in grado di muoversi.

I carabinieri sono scesi nel luogo scosceso e, guadando un tratto del torrente, sono riusciti malgrado le difficoltà, a trarlo in salvo, caricandolo sulle spalle e riportandolo sulla strada per poi affidarlo ai sanitari del 118, che nel frattempo erano giunti sul posto allertati dalla centrale operativa.



