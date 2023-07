Ad Ancona conclusa fase accoglienza dei minori non accompagnati

Prima i minori non accompagnati, poi le donne. Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi la fase di accoglienza dei minori che hanno viaggiato nella nave Humanity 1 approdata stamane al porto di Ancona, fa sapere il Comune.

I minori sono stati subito trasferiti al PalaBrasili di Collemarino per i primi accertamenti sullo stato di salute, sull'identità e avviati tempestivamente i contatti per l'affidamento in strutture di accoglienza delle Marche e di fuori regione. Solo una giovane donna in gravidanza è stata trasportata dai mezzi di soccorso all'Ospedale Materno Infantile Salesi per la verifica delle sue condizioni di salute. Da qui è stata quindi trasferita in una struttura. Ai 53 minori stranieri sono stati consegnati i kit di primo soccorso, o ragazzi sono stati successivamente rifocillati con beni di prima necessità.

L'assessore ai Servizi sociali, Manuela Caucci ha curato l'accoglienza dei migranti nella struttura di Collemarino, mentre il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Giovanni Zinni ha gestito la fase di sbarco e di trasferimento delle persone. "Nella fase di pre allerta erano stati stabiliti tutti i contatti per configurare le destinazioni possibili e fare in modo che i migranti fossero messi al sicuro senza stazionare in una situazione di emergenza" spiega l'assessore Caucci.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura e Questura di Ancona, in collaborazione con l'amministrazione comunale "sono riuscite nel dettaglio" afferma Zinni. "Auspichiamo che non ci sia in futuro un numero elevato di sbarchi perché le strutture che abbiamo a disposizione sono poche" conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA