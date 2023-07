Castelli, "con norme Ue 18mila famiglie sul lastrico"

"La posizione del Governo va nella direzione di tutelare l'interesse nazionale.

Qualcosa come 18mila famiglie si troverebbero sul lastrico se venissero applicate le regole che invitano il pescatore a non pescare e il contadino a non coltivare; è evidente che in questo c'è qualcosa che non va e contrasta con gli elementi basilari della realtà". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione e riparazione sisma 2016 Guido Castelli, a margine dell'iniziativa di protesta della Coldiretti e dei pescatori marchigiani contro la normativa europea che vuole limitare l'utilizzo della tecnica della pesca a strascico.



