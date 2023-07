Acquaroli, "protesta pescatori è battaglia cruciale"

"Da tantissimi anni siamo a fianco delle nostre flotte e dell'economia del mare perché crediamo rappresentino l'eccellenza della regione Marche.

Un territorio che ha molti porti e aveva molti pescherecci che, gradualmente, negli ultimi 20-30 anni hanno perso la loro potenzialità, andando in sofferenza. Tirandosi dietro tutto l'indotto, a partire dalla cantieristica fino alle filiere". Lo ha affermato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, partecipando al Villaggio Coldiretti a San Benedetto del Tronto dove è andata in scena anche la protesta dei pescatori contro la norma europea che limita la pesca a strascico.

"Ritengo che questa battaglia sia cruciale e vada fatta sulla pesca, ma anche su tutte le eccellenze marchigiane, altrimenti l'Italia perderà la sua capacità di imporsi nei mercati globali per quello che veramente rappresenta - ha aggiunto Acquaroli -.

Dobbiamo essere a fianco di tutte le imprese dei pescatori e di tutti coloro che hanno creduto in questo settore, sia per tradizione di famiglia, sia perché appassionati di questo ambiente, e che hanno creduto in uno Stato che sappia difendere il loro lavoro. Siamo al loro fianco oggi più che mai".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA