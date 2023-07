Una scultura di Gambioli a Tavullia per Valentino Rossi

Tavullia omaggia Valentino Rossi con una scultura dell'artista Ettore Gambioli. L'opera è stata inaugurata il 12 luglio alla presenza del nove volte campione del mondo e della sindaca Francesca Paolucci. Installata lungo la strada provinciale all'ingresso del centro di Tavullia, è costituita da un supporto in marmo di Carrara su cui poggia un mosaico composto da oltre 500 tessere colorate di ceramica, che vanno a costituire la sagoma del Dottore in sella a una moto mentre affronta una curva, una delle tante nella sua carriera.

Completa l'opera, che pesa circa 10 quintali per un ingombro di 4 metri per 3 metri, una cornice in metallo che include anche le colline del territorio, sfondo naturale alla scultura.

Questo è l'omaggio dell'artista di Cagli (Pesaro Urbino) Ettore Gambioli a Valentino Rossi in cui viene celebrato anche il legame profondo con Tavullia ed il territorio in cui il campione è nato e cresciuto. "Una scultura dinamica e colorata che a mio parere rispecchia il personaggio" ha detto Gambioli.

Con questa iniziativa "prende sempre più forma la 'Route 46' di Tavullia: vogliamo arricchire la strada in cui è nato, cresciuto ed ha dato le prime sgasate Valentino Rossi, con opere artistiche che richiamino la sua straordinaria carriera ed il legame con la sua terra" ha aggiunto la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci. Un altro tassello di questo museo a cielo aperto è il murales realizzato da Andrea Buglisi: "elementi di attrazione turistica per appassionati e non - secondo la sindaca Paolucci - che ogni anno vengono a visitare Tavullia". L'opera è stata finanziata da partner privati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA