Prodi, in questa fase lontanissimi da Stati Uniti d'Europa

"Non è questa l'Europa che auspicavo, in questa fase storica siamo lontanissimi dal concetto di Stati Uniti d'Europa": a dirlo è stato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, a margine del convegno della Fondazione Aristide Merloni che si è tenuto oggi a Portonovo di Ancona sui temi del futuro industriale del Vecchio Continente.

"Questa - ha aggiunto Prodi - è un'Europa in cui ogni Paese fa una sua scelta nazionale quando si tratta di prendere grandi decisioni e quindi di fronte alla grande strategia americana da un lato e cinese dall'altro, ogni Paese europeo non sarà mai capace di essere leader mondiale". "Abbiamo una grande dimensione e una grande capacità stando assieme, ma agendo separati perdiamo", ha sottolineato il presidente.

"La tensione internazionale che si è prodotta ha dimostrato ancora una volta la nostra debolezza e quindi dal punto di vista dell'innovazione e nel mettere grandi risorse nel futuro siamo in seconda posizione", ha detto ancora Prodi. Che, commentando il futuro ingresso dell'Ucraina nella Nato ha spiegato che "è una decisione presa, una decisione americana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA