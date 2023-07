Nave Humanity il 15 luglio ad Ancona con 199 migranti

E' previsto alle ore 9 di sabato 15 luglio l'arrivo al porto di Ancona della nave umanitaria "Humanity 1", con a bordo 199 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Le persone adulte sono 134: 90 uomini e 44 donne. Tra i naufraghi ci sono anche 65 minori, di cui 16 accompagnati e 49 non accompagnati: quattro sono ragazze di cui una incinta.

Diverse le nazionalità dei migranti che verranno accolti: India, Burkina Faso, Camerun, Ghana, Guinea, Costa d'Avorio, Mali, Niger, Sud Sudan e Sudan. Inizialmente i naufraghi salvati dalla Humanity 1 erano 204: per un uomo, tre donne e un minore non accompagnato, della Costa d'Avorio, è stato eseguito un Medevac (medical evacuation) a Lampedusa l'11 luglio.

Parte dei migranti potrebbe restare in strutture di accoglienza delle Marche ma sarà il Ministero dell'Interno a stabilire le destinazioni. La nave umanitaria dovrebbe attraccare alla banchina 19 e non alla 22 come avvento per altre imbarcazioni in precedenza. La Prefettura di Ancona coordina le operazioni di accoglienza che vedono in campo le forze dell'ordine, il Comune di Ancona, i vigili del fuoco, la protezione civile, la capitaneria di porto, la Croce Rossa, l'Anpas, l'Autorità di sistema portuale, la Caritas, l'Usmaf, l'Aziendan Sanitaria Territoriale di Ancona, il 118, l'Unhcr, l'Esercito, il Comando scuola della Marina Militare, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e il 118.



