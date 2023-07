Letta, 'ingresso Ucraina nella Nato nella logica delle cose'

"Penso che sia solo una questione di tempi, l'ingresso dell'Ucraina nella Nato è nella logica delle cose": così l'ex segretario dem Enrico Letta a margine del convegno della Fondazione Aristide Merloni che si è tenuto a Portonovo di Ancona, in cui si è anche parlato del conflitto in atto alle porte dell'Ue.

"Non possiamo dire oggi quando avverrà l'ingresso - ha spiegato l'ex premier - ma che un giorno questo debba avvenire mi sembra che stia nella logica delle cose". "Probabilmente - ha aggiunto - c'è bisogno che a livello dei Paesi componenti dell'alleanza venga trovata l'intesa, non serve un'accelerazione eccessiva rispetto a posizioni che sono state espresse, la decisione sarà presa quando sarà matura". Nessun dubbio nel continuare a sostenere militarmente l'Ucraina da parte di Letta, che ha evidenziato come occorre "sperare in iniziative di pace che abbiamo maggiore forza di quanto è avvenuto fino adesso".





