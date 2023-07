Le Marche puntano sull'aerospaziale, siglato accordo con Cnr

Sviluppare programmi di ricerca e innovazione tecnologica nel settore aerospaziale e rilanciare le Marche, valorizzando il polo infrastrutturale composto dal porto di Ancona, dall'interporto di Jesi e dall'aeroporto di Falconara Marittima, anche per attività di lancio di satelliti industriali. E' l'obiettivo di un accordo sottoscritto nell'aeroporto internazionale di Ancona, di collaborazione strategica e operativa tra Regione e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

L'atto è stato siglato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e da Emilio Fortunato Campana, direttore del Dipartimento di ingegneria, Ict e tecnologie per l'energia e i trasporti del Cnr. Centrali nell'accordo sono lo sviluppo dell'ecosistema aerospaziale marchigiano e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; il trasferimento di conoscenze e competenze verso le piccole medie imprese marchigiane; la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche; le ricadute sul territorio dei processi di innovazione tecnologica e la valorizzazione delle infrastrutture. "La pista di 3 km, la vicinanza al mare, l'assenza di barriere urbanistiche nel raggio di 10 km - ha detto Alexander D'Orsogna, amministratore delegato International Airport di Ancona - sono caratteristiche perfette per attività di aviolancio, per lanciare in orbita microsatelliti ad uso industriale. Questo è il cuore dell'accordo e ci permetterà di aprire una prima porta di autonomia di accesso allo spazio per tutta l'Italia".

"E' una giornata importante - ha rimarcato Acquaroli - L'accordo è una grande opportunità di sviluppo nel settore aerospaziale per indirizzare la regione verso l'innovazione, con progetti concreti. Permetterà al territorio di divenire attrattivo e competitivo. Oggi è una pietra miliare di questo percorso". "La Space Economy - ha spiegato Campana - è un comparto in forte espansione, in grado di sviluppare opportunità tecnologiche in vari settori, da quelli industriali ed economici a sicurezza e difesa. Il Cnr è fortemente interessato a promuovere attività scientifiche legate allo spazio e aerospazio". Presenti anche gli assessori Francesco Baldelli (Infrastrutture) e Andrea Maria Antonini (Sviluppo Economico).





