Giovane precipita dal tetto di un'azienda e muore

Un giovane è caduto dal tetto di uno stabilimento nella zona industriale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) ed è deceduto. E' avvenuto stamattina e le circostanze per le quali è avvenuto questo incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri che stanno verificato perché il ragazzo si trovasse lì sopra, se stesse o meno lavorando, e se si sia verificato un cedimento della porzione di solaio che abbia causato la caduta. Secondo le prime informazioni, il giovane, che avrebbe 18 anni, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri dal tetto di un'azienda. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio ma il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Era stata anche allertata l'eliambulanza del 118 che è atterrata in zona ma per il giovane è stato vano ogni tentativo di rianimazione.



