Decalogo Parco San Bartolo per evitare incendi boschivi d'estate

Non appiccare fuochi, non bruciare residui, non usare giochi pirotecnici. Ma anche, non parcheggiare vicino ad aree con vegetazione secca e non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi. Sono alcuni dei suggerimenti per evitare gli incendi boschivi che l'Ente Parco Nazionale del San Bartolo a Pesaro ha voluto rendere noti dati l'aumento delle temperature e, come ogni estate, dei connessi rischi di incendi. Suggerimenti contenuti in una sorta di decalogo che si basa fondamentalmente sul buon senso, per cercare di non ripetere ciò che avvenne nell'agosto del 2017, quando è andata in fumo parte della riserva protetta, con residenti e villeggianti evacuati insieme a campi, sterpaglie e arbusti secchi di ginestre distrutti.

Tra le altre regole da seguire: assicurarsi che le fiamme eventualmente accese in aree autorizzate (come quelle per i picnic) siano completamente spente prima di allontanarsi; scoraggiare la pratica della bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali; non fumare nelle zone più a rischio; divieto di campeggio fuori dalle aree autorizzate; non occupare la viabilità impedendo il passaggio degli automezzi; segnalazione immediata una volta avvistato un focolaio. "È indispensabile riproporre alcune regole di comportamento per chi vive nella nostra area protetta o la frequenta - ha affermato il presidente dell'Ente Parco Silvano Leva -, bisogna infatti essere consapevoli che il maggior numero degli incendi è dovuto alla sbadataggine e al menefreghismo". Le raccomandazioni , oltre a essere indicate a chi frequenta il San Bartolo, come escursionisti e villeggianti, e a chi lavora nel parco come agricoltori, ristoratori e titolari di attività economiche, saranno rese note anche nelle scuole. "Grande importanza della prevenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA