A Barbara si ricorda Noemi, vittima dell'alluvione 2022

Noemi Bartolucci, una delle vittime più giovani dell'alluvione 2022 nelle Marche, avrebbe compiuto oggi 18 anni. Familiari, amici e l'intera comunità hanno voluto ricordare Noemi con una messa che si terrà questo pomeriggio, alle ore 19, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Barbara (Ancona). A renderlo noto il sindaco Riccardo Pasqualini da mesi vicino al fratello Simone Bartolucci, unico sopravvissuto di quella famiglia alla tragedia. Oltre alla sorella Noemi, perse anche la madre Brunella Chiù in quel 15 settembre 2022 quando la piena del fiume Nevola e del fiume Misa portò via 13 vite. Della 56enne ancora non è stato trovato il corpo e le ricerche sono riprese anche recentemente nella zona tra Corinaldo (Ancona) e Trecastelli (Ancona) dove venne rinvenuta Noemi, 17 anni.

Poco distante era sepolto anche il piccolo Mattia Luconi, di appena 8 anni, la vittima più giovane di quel disastro. Entrambi trasportati a una dozzina di chilometri di distanza dal punto in cui vennero travolti dall'acqua e dal fango. Studentessa del liceo Perticari di Senigallia (Ancona), Noemi aveva provato a scappare dall'inondazione assieme alla madre, finendo però per investita in pieno dalla furia delle acque: l'auto venne ritrovata tutta accartocciata. Il fratello Simone Bartolucci, poco distante, riuscì ad aggrapparsi a un albero prima di essere salvato, due ore dopo, dai vigili del fuoco con un gommone.





